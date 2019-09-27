Поход в алкомаркет принес мужчине сто тысяч долларов

Житель американского округа Принс-Джорджес, штат Мэриленд, поехал в магазин за кукурузным салатом и сорвал джекпот в лотерею. Об этом сообщает UPI.

21 сентября 61-летний мужчина возвращался с салатом домой и по пути заглянул в алкомаркет Accokeek Liquors. Там он приобрел шесть билетов мгновенной лотереи. Один из них принес американцу десять долларов (643 рубля). «Я отложил его в сторону со словами: "Ну, как минимум я отбил свою десятку"», — вспоминает он.

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Приехав домой, американец внимательнее проверил результаты розыгрыша и узнал, что выиграл главный приз — 100 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей). Он сообщил, что раньше уже побеждал в лотерее, но сумма выигрыша была в сто раз меньше.

Победитель решил расплатиться по долгам, а оставшуюся сумму сохранить на будущее.

В январе сообщалось об американке, которая купила лотерейный билет во время подготовки к семейным посиделкам и сорвала куш. Женщина выиграла главный приз в 150 тысяч долларов (9,6 миллиона рублей по текущему курсу).

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