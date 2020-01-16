Женщина неожиданно разбогатела ко дню рождения

Жительница американского города Малверн, штат Арканзас, неожиданно разбогатела ко дню рождения. Об этом сообщает информационный портал UPI.

За несколько дней до своего 56-летия Валлери Ахарт (Vallerie Ahart) купила 10-долларовый (почти 614 рублей) лотерейный билет. Она тут же стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла 10 тысяч долларов (почти 614 тысяч рублей).

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«Я праздную день рождения уже целую неделю, — призналась она. — И начала я в тот момент, когда узнала о победе». На выигранные деньги победительница планирует сделать первоначальный взнос за новый дом, а также купить ковбойские ботинки.

Ранее жительница Подмосковья Надежда Бартош получила лотерейный билет в подарок на день рождения. Она выиграла миллиард рублей и решила потратить его на благотворительность и развитие своего бизнеса.

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