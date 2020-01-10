Ставшая миллиардершей россиянка рассказала о планах на выигрыш в лотерее

Россиянка Надежда Бартош, которая выиграла один миллиард рублей в лотерее «Столото», рассказала о том, на что потратит деньги, в эфире телеканала НТВ.

По словам женщины, выигрыш она потратит на благотворительность и развитие своего бизнеса. «Чтобы где-то не в ущерб чему-то. За нами тоже люди, которые у нас работают», — отметила она.

Бартош также поделилась, что мельком видела розыгрыш по телевизору, однако не предполагала, что стала победителем. Лотерейный билет все праздники находился в машине ее дочери.

Ранее сообщалось, что Надежда Бартош получила лотерейный билет в свой день рождения 31 декабря.

1 января стало известно, что житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» миллиард рублей. Это первый в истории России случай розыгрыша такой суммы. В нем приняли участие более 53 миллионов лотерейных билетов. Выигрышный купон был куплен в Москве за 100 рублей. Миллионерами после новогодней лотереи стали 99 россиян.

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