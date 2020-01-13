«Столото» заподозрили в мошенничестве из-за выигранного миллиарда рублей

Московский адвокат, юрист Александр Сергеев заподозрил владельцев компании «Столото» в мошенничестве из-за новогоднего розыгрыша миллиарда рублей. Он направил жалобу в Федеральную налоговую службу с просьбой провести проверку по факту допущенных нарушений. Фото заявления публикует Telegram-канал издания «Подъем».

Автор документа предполагает, что результаты розыгрыша могли быть известны за несколько дней до телеэфира. Тот, в свою очередь, также мог быть записан заранее. Кроме того, адвокат отмечает, что при проведении лотереи билеты с крупными выигрышами оказались у аффилированных лиц, тогда как реальные участники не могли получить свой выигрыш якобы из-за системного сбоя.

Адвокат считает, что данная информация свидетельствует о мошенничестве. В этой связи он попросил провести проверку, по результатам которой должны быть возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что Надежда Бартош получила лотерейный билет в свой день рождения 31 декабря и выиграла один миллиард рублей в лотерее «Столото». По словам женщины, выигрыш она потратит на благотворительность и развитие своего бизнеса. «Чтобы где-то не в ущерб чему-то. За нами тоже люди, которые у нас работают», — отметила она.

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