Компания Aker ASA норвежского миллиардера Кела Инге Рекке заработала 235 миллионов норвежских крон (порядка 26,5 миллионов долларов) от инвестиций в солнечную энергетику за месяц. Об этом пишет Bloomberg.

Норвежский миллиардер «превратил» солнечную энергию в деньги. Изготовитель поликремния для солнечных батарей REC Silicon ASA подорожал на 60 процентов в ходе торгов 16 января. Причиной роста стало подписание США и КНР соглашения о первой фазе торговой сделки.

Компания Рекке приобрела долю в REC Silicon ASA в декабре 2019 года за 85 миллионов норвежских крон (примерно 9,5 миллионов долларов). Сейчас она стоит 320 миллионов крон (36 миллионов долларов). Данная инвестиция стала первой для Aker ASA в области солнечной энергетики. До этого они вкладывались в основном в нефтегазовую отрасль.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ 15 января подписали соглашение о первом этапе торговой сделки между странами. По договору за два года Китай потратит на товары и услуги из США 200 миллиардов долларов. США взамен условились отменить пошлины на товары из КНР после выработки второй фазы сделки.

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