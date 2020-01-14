Мировой экономике предрекли радикальные перемены

Изменения климата приведут к радикальной перестройке экономики, мировой финансовой системы и перераспределению капиталов, считает глава крупнейшей в мире инвестиционной компании Blackrock Ларри Финк. Об этом он сообщил в ежегодном письме к руководителям компаний, пишет CNBC.

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«Изменения климата стали определяющим фактором в долгосрочных перспективах компаний. Я считаю, что мы находимся на пороге фундаментальной перестройки финансовой системы», — предрек глава Blackrock. Он отметил, что вложения в добычу полезных ископаемых становятся высоко рискованными, поскольку клиенты постоянно поднимают вопрос изменений климата при формировании инвестиционных портфелей, пишет Bloomberg.

Так, Blackrock планирует вывести угледобывающие компании из своего активного инвестиционного портфеля. Нынешний объем вложений в такие структуры не раскрывается. Однако в общей сложности в управлении компании находятся активы на 1,8 триллиона долларов.

Ранее аналитики JPMorgan Chase & Co. отнесли «зеленые инвестиции» к стратегическому инвестиционному портфелю. По их прогнозу, хотя доходность таких вложений в последнее десятилетие была невысокой, в будущем мир ждут перемены. Они полагают, что доходность «зеленых инвестиций» значительно вырастет в связи с усилением климатических изменений и ростом внимания к проблеме со стороны крупного бизнеса и государств.

По подсчетам страховой компании Euler Hermes, меры по предотвращению изменений климата на планете могут обойтись мировой экономике в 2,5 триллиона долларов. В большей степени это коснется энергетического сектора, а также производства стали и воздушного транспорта.

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