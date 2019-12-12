В борьбе с изменением климата нашли финансовую выгоду

В борьбе с изменением климата на планете нашли финансовую выгоду, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co. Издание указывает, что за последнее десятилетие инвесторы, вкладывавшие средства в проекты, связанные с изменениями климата, были недовольны низкой доходностью.
Стратеги настаивают на том, что в конечном итоге вложения окупятся. «Инвестиции в изменение климата относятся к вашему стратегическому портфелю», — указал старший советник по долгосрочной инвестиционной стратегии JPMorgan Ян Лойс. Эксперты считают, что погодные изменения будут происходить все быстрее, и инвестиции в проекты по противодействию принесут выгоду. В частности, речь идет о секторе страхования, который наиболее подвержен воздействию неустойчивой погоды.
Ранее во вторник, 10 декабря, эксперты страховой компании Euler Hermes объявили, что меры по предотвращению изменения климата на планете могут обойтись мировой экономике в 2,5 триллиона долларов. В большей степени это коснется энергетического сектора, а также производства стали и воздушного транспорта.
Евросоюз готовится к радикальному пересмотру собственной экономики с учетом борьбы против изменений климата. В частности, страны Европы до 2050 года планируют свести к нулю выбросы парниковых газов в атмосферу.