В борьбе с изменением климата нашли финансовую выгоду

В борьбе с изменением климата на планете нашли финансовую выгоду, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co. Издание указывает, что за последнее десятилетие инвесторы, вкладывавшие средства в проекты, связанные с изменениями климата, были недовольны низкой доходностью.

Стратеги настаивают на том, что в конечном итоге вложения окупятся. «Инвестиции в изменение климата относятся к вашему стратегическому портфелю», — указал старший советник по долгосрочной инвестиционной стратегии JPMorgan Ян Лойс. Эксперты считают, что погодные изменения будут происходить все быстрее, и инвестиции в проекты по противодействию принесут выгоду. В частности, речь идет о секторе страхования, который наиболее подвержен воздействию неустойчивой погоды.

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Ранее во вторник, 10 декабря, эксперты страховой компании Euler Hermes объявили, что меры по предотвращению изменения климата на планете могут обойтись мировой экономике в 2,5 триллиона долларов. В большей степени это коснется энергетического сектора, а также производства стали и воздушного транспорта.

Евросоюз готовится к радикальному пересмотру собственной экономики с учетом борьбы против изменений климата. В частности, страны Европы до 2050 года планируют свести к нулю выбросы парниковых газов в атмосферу.

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