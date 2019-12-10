Названа цена спасения Земли от климатической катастрофы. Об этом говорится в исследовании страховой компании Euler Hermes.

По подсчетам аналитиков, меры по предотвращению изменения климата на планете могут обойтись мировой экономике в 2,5 триллиона долларов. В большей степени, по мнению страховщиков, это затронет энергетический сектор, затраты которого на пересмотр экономической политики могут составить порядка 900 миллиардов долларов. Кроме того, это коснется производства стали (300 миллиардов долларов), а также воздушного и морского транспорта (55 миллиардов долларов).

Материалы по теме То ли еще будет Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к радикальному пересмотру собственной экономики с учетом борьбы против изменений климата. В частности, страны Европы до 2050 года планируют свести к нулю выбросы парниковых газов в атмосферу. Для этого потребуется изменить экономическую политику и увеличить объем зеленых инвестиций.

В числе амбициозных планов ЕС: ослабление ограничений на государственную помощь для компаний, изменение правил государственных закупок и ужесточение условий импорта из стран с более слабым контролем выбросов. Кроме того, в течение пяти лет планируется направить триллион евро на климатическое финансирование.

По мнению ученых, если выброс парниковых газов не сократится, то сопутствующее изменение климата спровоцирует троекратное увеличение количества стихийных бедствий к концу XXI века над Европой. Также увеличится число крупных наводнений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!