Подросток снял на видео купающихся и спас их от акулы-людоеда

Подросток в австралийском городе Форстер, штат Новый Южный Уэльс, благодаря дрону заметил подплывшую к купающимся большую белую акулу и спас их. Об этом сообщает издание The Sun.

17-летний Кэмерон Грейс отдыхал в Форстере с семьей. В понедельник, 13 января, он поднял в воздух свой квадрокоптер над пляжем Мэйн-Бич и заметил на видео большую белую акулу, также известную как акула-людоед, длиной два с половиной метра. Хищная рыба скрывалась всего в нескольких метрах от двух молодых пловцов. Молодые люди не видели ее.

Грейс рассказал об увиденном своей тете Рейчел Уолтер (Rachel Walter), которая побежала в воду и предупредила пловцов об опасности.

«Я не могла просто сидеть и смотреть на это, не зная, что произойдет дальше. Я побежала в воду и махала мальчикам, чтобы они вылезали на берег. Они совершенно не понимали, что происходит», — сказала Уолтер.

13 января сообщалось, что спасатели западного побережья Австралии искали погибшего в пасти большой белой акулы 57-летнего дайвера и обнаружили трех ее сородичей, поедавших тело 21-летнего мужчины. Житель Перта отдыхал на Твайлайт-Бич с друзьями и упал в воду: течение оказалось слишком сильным, и его унесло в океан.

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