Россиянам предсказали весну в разгар зимы

В выходные европейскую часть России ожидает весенняя погода, которая должна была наступить в марте, предсказали синоптики центра погоды «Фобос».

Россиян ждет весна в разгар зимы из-за обширного антициклона, который сформировался в теплой воздушной массе. «На голубом небосводе между белыми облаками появится солнце», — отметили синоптики.

В Москве температура будет до трех градусов тепла, а в Санкт-Петербурге — до пяти. Жителей Нижнего Новгорода, Казани, Пензы, Саранска и Волгограда ждет от двух градусов мороза, до двух градусов выше нуля. В Астрахани будет от трех до пяти градусов тепла, добавили в центре погоды.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что причины аномально теплой зимы является проход всех циклонов по северным траекториям, из-за чего территория России постоянно находится в их теплом секторе. Весна также ожидается теплой: в марте и апреле температура воздуха будет выше нормы, а к маю-июню вернется к своим обычным показателям.

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