Соловьев оценил слова Тимошенко о начале ликвидации Украины

Российский телеведущий Владимир Соловьев оценил заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о начале процесса ликвидации Украины. Его слова в воскресенье, 19 января, приводит издание «Взгляд».

«Это называется "поздно спохватились". Но хотелось бы напомнить, что Юлия Тимошенко давно и уверенно сдавала экономический суверенитет Украины», — отметил Соловьев.

Он добавил, что отличия, якобы существующие между Тимошенко и нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, по большей части являются исключительно стилистическими. «По своей сути, что один, что другая представляют интересы разнообразных олигархических групп... Просто Юлия Тимошенко уже давно в этом бизнесе, давно в него интегрирована, и уже по праву сама может считаться олигархом. Зеленский же пока только набирает финансовый капитал», — пояснил телеведущий.

Ранее в январе Тимошенко в интервью телеканалу ZIK заявила, что на Украине начался процесс ликвидации страны. По ее словам, после обретения независимости Украина попала под внешнее влияние и стала объектом, который «все используют, как хотят». Политик также обратилась к властям страны с просьбой сделать соответствующие выводы. При этом на Украине слова Тимошенко объяснили старостью и желанием вернуть политическое влияние.

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