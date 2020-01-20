Гендиректор «Би-би-си» анонсировал отставку и оставил письмо коллегам

Генеральный директор британской телерадиовещательной корпорации «Би-би-си» Тони Холл (Tony Hall) анонсировал отставку со своего поста летом 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Он отметил, что решение связано с двумя важными моментами в ближайшем будущем корпорации: намеченного на 2022 год глобального финансового отчета и пересмотра устава компании в 2027 году. По мнению гендиректора, будет лучше, если один и тот же человек будет занимать главный пост в «Би-би-си» в каждом из этих случаев.

Холл также направил письмо коллегам и подчиненным. В нем он указал, что оставляет «Би-би-си» в лучшем состоянии, чем в момент своего назначения. Холл был назначен на эту должность в 2012 году, и таким образом проработает гендиректором в течение семи лет.

«Если бы я следовал желаниям своего сердца, то я бы на самом деле никогда не захотел бы уходить», — заключил Холл. С момента основания у британской корпорации было 16 генеральных директоров. Поиски нового, 17-го, начнутся в течение следующих пары недель.

Тони Холл начал свою карьеру на «Би-би-си» в 1973 году, сразу после университета. К его заслугам относят запуск радиостанции Radio 5 Live и политического проекта BBC Parliament. C 1990 года Холл возглавлял новостную службу телеканалов «Би-би-си», а с 1993 года — новостную службу всей корпорации.

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