Названы сроки вручения юбилейных медалей по случаю 75-летия Победы

Необходимо ответственно подойти к вручению юбилейных медалей в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне, учитывая возраст и состояние здоровья ветеранов, заявил полномочный представитель президента России Николай Цуканов. Его слова приводятся на сайте представительства.

Уточненные и выверенные списки лиц, подлежащих награждению, регионы должны представить до 1 февраля, уточнил он в ходе совещания по вопросам организации вручения юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

«Контроль за организацией вручения юбилейных медалей будет вестись, пока не будет вручена последняя медаль», — говорится в сообщении.

Все юбилейные медали должны быть вручены до 8 мая, подчеркнул Цуканов.

18 января президент Владимир Путин вручил первые юбилейные медали в Санкт-Петербурге. Тогда же он пообещал выделить ветеранам по 75 тысяч рублей по случаю годовщины Победы.

2020-й объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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