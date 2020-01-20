Рассекречен самый дешевый смартфон Nokia

В сети появились характеристики самого дешевого смартфона, который выпустит Nokia. На девайс обратило внимание издание Nokiapoweruser.

Посвященную новому смартфону документацию обнаружили на сайте Федеральной комиссии связи США (FCC). В документах аппарат фигурирует под названием WT-130. Журналисты Nokiapoweruser уверены, что под ним скрывается доступный девайс Nokia 1.2. В качестве аргумента своей версии издание приводит описанные габариты устройства, которые практически аналогичны размерам другого бюджетного смартфона — Nokia 2.2.

В документе указано, что смартфон оснастят аккумулятором емкостью 2920 миллиампер-часов. По мнению журналистов, Nokia 1.3 получит дисплей диагональю 5,7 или 5,8 дюйма, остальные характеристики девайса будут аналогичны спецификациям Nokia 2.2. Он станет самым доступным в линейке.

Nokia 2.2 был представлен в июне 2019 года. Аппарат получил 5,7-дюймовый IPS-дисплей, процессор Mediatek Helio A22, 2 гигабайта оперативной и 16 гигабайт встроенной памяти, 13-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 3000 миллиампер-часов. Устройство работало на ОС Android One, его стоимость составила 100 долларов (около шести тысяч рублей).

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