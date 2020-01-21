Россиян предупредили об опасном украинском психокульте

Миссионерский отдел Челябинской епархии предупредил местных жителей о вовлечении детей в опасный украинский психокульт, исповедующий «учение АллатРа». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на распространенное епархией заявление.

В сообщении утверждается, что продвигаемое среди россиян псевдорелигиозное движение зародилось на Украине. Оно позиционирует себя как «некий международный общественный проект, направленный не только на духовный рост человека, но и на решение глобальных проблем». Учение включает в себя знания о реинкарнации, инопланетянах, Шамбале (мифическая страна в Тибете) и различные сомнительные духовные практики, которыми должны заниматься «воины света».

Примечательно, что, по данным епархии, первыми адептами культа становятся женщины «с неустроенной [видимо, личной] жизнью». Кроме того, епархия утверждает, что последователи данного движения «занимаются извращенными сексуальными практиками», но какими именно, не уточняется.

«В этой связи не может не беспокоить и то, что через печатные издания и специально образованные интернет-ресурсы в движение вовлекаются и малолетние дети», — говорится в сообщении епархии. Утверждается, что баннеры психокульта видят на улицах города и вдоль дорог, а пропаганда ведется в интернете.

Ранее челябинские священнослужители обратились к местным жителям с просьбой уберечь подростков от празднования Хэллоуна из-за опасности недавно вышедшего фильма «Джокер». Для России протест, аналогичный протесту героя комиксов, подразумевает разрушение российской государственности и духовной идентичности.

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