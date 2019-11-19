В России для учителей создали пособие по борьбе с угрозами духовности

В Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) разработали учебник для педагогов, чиновников, правоохранителей и духовных лиц, посвященный борьбе с угрозами духовной сфере. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

В учебнике описаны способы борьбы со спектром «деструктивных угроз в духовной сфере». К ним относятся психокульты, коммерческие культы, религиозные секты, деструктивные молодежные субкультуры, маги, экстремисты и террористы.

Отмечается, что лаборатория деструктологии открылась в МГЛУ в начале 2019 года. Как научную дисциплину профессор Роман Силантьев представил ее около года назад.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России высокие показатели разводов, абортов, младенческой смертности и детской бедности, поэтому страну нельзя назвать лидером по традиционным ценностям. Председатель Счетной палаты указал, что если бы государство выделяло деньги не только на детей, рожденных после начала 2018 года, но и на всех несовершеннолетних, то можно было бы «на десятки процентов снизить бедность в семьях».

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