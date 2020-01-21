В России появится новый мегапроект — мост с мыса Эгершельд на остров Елены в Приморском крае, сообщает ТАСС. Строительство может начаться в 2021 году.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко уже дал поручение правительству региона разработать обоснование инвестиций, необходимых для реализации проекта. План строительства в прошлом году поддержал президент Владимир Путин, отмечавший, что строительство моста благоприятно скажется на транспортной ситуации во Владивостоке.

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Остров Елены фактически является частью острова Русский, от которого отделен узким проливом. На остров Русский с материковой части Владивостока ведет мост, построенный к проходившему там в 2012 году саммиту Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Новый мост на остров Елены не включен в план развития магистральной инфраструктуры до 2024 года, принятый во исполнение майского указа Путина 2018 года. Предполагается, что мост будет иметь четыре полосы, а его пропускная способность составит около 40 тысяч автомобилей в сутки.

Мегапроект — крупный инвестиционный проект высокой стоимости, имеющий долгосрочное влияние на развитие общества. Его целью является стимулирование экономического роста, создание инфраструктуры, решение больших социально-экономических задач.

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