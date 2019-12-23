Появились новые подробности российского мегапроекта по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Проект дороги появится в 2022 году, сообщает «Россия 24» со ссылкой на гендиректора РЖД Олега Белозерова.
«В наших планах стоят цифры, чтобы до 2022 года мы разработали проектно-сметную документацию», — сказал топ-менеджер.
Прежде гендиректор РЖД указывал, что компания считает целесообразным начать строить ВСМ Москва — Нижний Новгород в 2020 году, проектная документация для него уже готова.
Идея проекта ВСМ из Москвы в Петербург появилась еще во времена СССР. Однако то, что проект будет реализован, стало понятно только в апреле 2019 года, когда его поддержал президент России Владимир Путин. Стоимость строительства всей магистрали из Петербурга в Нижний Новгород может составить 2,3 триллиона рублей. Завершить строительство планируется в 2026 году.
Мегапроект — масштабный инвестиционный проект, подразумевающий высокие траты и долгосрочный эффект на развитие общества. Его цель — стимулирование роста экономики, создание инфраструктуры и реализация больших социально-экономических задач.