Появились новые подробности российского мегапроекта по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Проект дороги появится в 2022 году, сообщает «Россия 24» со ссылкой на гендиректора РЖД Олега Белозерова.

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«В наших планах стоят цифры, чтобы до 2022 года мы разработали проектно-сметную документацию», — сказал топ-менеджер.

Прежде гендиректор РЖД указывал, что компания считает целесообразным начать строить ВСМ Москва — Нижний Новгород в 2020 году, проектная документация для него уже готова.

Идея проекта ВСМ из Москвы в Петербург появилась еще во времена СССР. Однако то, что проект будет реализован, стало понятно только в апреле 2019 года, когда его поддержал президент России Владимир Путин. Стоимость строительства всей магистрали из Петербурга в Нижний Новгород может составить 2,3 триллиона рублей. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Мегапроект — масштабный инвестиционный проект, подразумевающий высокие траты и долгосрочный эффект на развитие общества. Его цель — стимулирование роста экономики, создание инфраструктуры и реализация больших социально-экономических задач.

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