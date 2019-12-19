Путин допустил появление нового мегапроекта

Конкретных планов строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Краснодара в Грозный пока нет, однако в свое время проект нужно будет реализовать. Такое заявление в ходе большой пресс-конференции сделал президент России Владимир Путин.

Материалы по теме Шоковый терапевт Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Владимиру Путину с предложением построить Транскавказскую высокоскоростную магистраль от Краснодара до Грозного еще в 2018 году. Согласно предложению, в дальнейшем ВСМ нужно будет связать с уже существующим проектом высокоскоростной магистрали Москва — Адлер.

По словам президента, в настоящее время на юге России несколько проектов развития инфраструктуры, все находятся в работе и изучаются. Путин также прокомментировал идею строительства дороги в Грузию через Чечню. По его словам, она является хорошей, однако пока в практических планах министерства транспорта ее нет.

В Москве 19 декабря проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. В ней участвуют 1895 журналистов, что является рекордом для мероприятия. Эта конференция — 15-я по счету. Впервые Путин общался с журналистами в таком формате в 2001 году.

Мегапроект — крупный инвестиционный проект высокой стоимости, имеющий долгосрочное влияние на развитие общества. Его целью является стимулирование экономического роста, создание инфраструктуры, решение больших социально-экономических задач.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!