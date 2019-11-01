В России замахнулись на международный мегапроект

В Союзном государстве, в состав которого входит Россия и Белоруссия, ведется проработка концепции высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Минск, которую затем продлят до Гамбурга. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в интервью газете «Известия».

Предложение проработать проект ВСМ из Петербурга в Минск появилось летом 2019 года. По словам госсекретаря, если проект будет реализован и дорогу построят, то путь в 720 километров от Москвы до Минска при скорости состава 350 километров в час составит чуть более двух часов.

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«Естественно, маршрут будет более обеспечен пассажиропотоком и грузопотоком, если пойдет в Европу», — сказал Рапота. В связи с этим конечной точкой маршрута в Европе обозначен Гамбург. По его словам, для ВСМ из России в Германию будет выделена отдельная линия движения.

По предварительным оценкам, стоимость проекта может составить от 30 до 40 миллиардов долларов. В настоящее время решается вопрос о финансировании технико-экономического обоснования проекта. Однако Рапота отметил, что ВСМ Петербург — Минск хотят строить на внебюджетные средства. «Это должен быть проект на основе корпорации частных предпринимателей, которые будут привлекать деньги от финансовых институтов», — сказал он.

По словам Рапоты, уже проведены консультации с представителями властей России и Белоруссии, а также бизнес-сообществом Германии и Гамбурга в частности. Однако поскольку маршрут проходит через польскую территорию, еще предстоят консультации с официальными лицами Польши.

Ранее стало известно, что РЖД и объединение немецких компаний договорились сотрудничать при строительстве высокоскоростной магистрали из Москвы в Петербург. В консорциум «Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей в России» входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие.

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