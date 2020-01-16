Назван срок запуска масштабного российского мегапроекта

Масштабный российский мегапроект по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород должны завершить к 2026 году. Такой срок обозначил глава РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я думаю, что в 2026 году мы поедем нашим подвижным составом от Санкт-Петербурга до Москвы и дальше — до Нижнего Новгорода», — ответил он на вопрос модератора панельной дискуссии «Национальная технологическая политика и региональная специфика» в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС.

Материалы по теме Шоковый терапевт Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?

Модерировавший мероприятие бывший вице-премьер и нынешний глава «Роснано» Анатолий Чубайс поинтересовался, станет ли Белозеров тем руководителем РЖД, при котором в России запустят ВСМ.

По словам Белозерова, скорость движения поездов по новой трассе составит 350-380 километров в час, но инфраструктура будет рассчитана на 400 километров в час. Ранее стоимость строительства ВСМ между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом оценивалась в 2,3 триллиона рублей, но в конце декабря предлагалось пересчитать смету.

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 15-16 января. Его организаторами являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» выступает информационным партнером форума.

Мегапроект — крупный инвестиционный проект. Он подразумевает значительные траты из бюджета с возможным участием частных инвесторов, а также должен заметно повлиять на развитие страны. Целями мегапроекта могут стать стимулирование роста экономики, создание инфраструктуры и реализация социально-экономических задач.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!