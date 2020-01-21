В Россию ввезли радиоактивный автомобиль

Таможня Владивостока обнаружила радиоактивный автомобиль в городском порту. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Загрязненная бета-активными радионуклидами Toyota Prius Hybrid прибыла в Россию из Японии, загрязнения связаны с аварией на «Фукусима-1». Ввоз таких машин запрещен в страны ЕАЭС, в том числе в Россию. Автомобиль отправят обратно в Японию.

С момента аварии на атомной станции в 2011 году по июнь 2017 года таможня Владивостока выявила 875 подобных товаров, загрязненных радиацией. Однако Toyota стала первым радиоактивным автомобилем, ввезенным в Россию с 2017 года. Это свидетельствует о том, что последствия аварии до сих пор не ликвидированы, отметили в таможне.

Ранее в январе стало известно, что вокруг японской атомной станции найдены утечки около 20 тысяч литров охлаждающего вещества. Система охлаждения почвы под станцией появилась четыре года назад. Она удерживает грунтовые воды от смешивания с радиоактивной жидкостью, использующейся для охлаждения реакторов.

Авария на японской АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года. В результате цунами, вызванного землетрясением магнитудой 9,1, вышла из строя система охлаждения реакторов. Из-за этого произошел взрыв, разрушение энергоблоков и выброс радиоактивных веществ.

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