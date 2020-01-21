Более десятка собак напали на российского школьника

В Ленском районе Якутии более десятка собак напали на 8-летнего школьника. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, 20 января школьник из города Ленск возвращался домой с учебы, когда на него напала стая из 12-15 собак. Мимо на автомобиле проезжал мужчина, он отогнал собак и доставил мальчика в больницу.

В ведомстве отметили, что у школьника диагностировали множественные раны головы, туловища, рук и ног. Состояние ребенка стабильно тяжелое, однако угрозы жизни нет.

Ведомство возбудило уголовное дело по части 2 статьи 293 УК («Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее в Красноярске возле баз у торгового комплекса «КрасТЭЦ» нашли тело сторожа, изъеденное собаками. По информации источников NGS24, знакомых с делом, сторож мог погибнуть от испуга и разрыва сердца. Он также страдал эпилепсией, мог упасть в судорогах, чем и привлек собак. Очевидцы рассказали, что не видели серьезных ран, которые могли стать причиной смерти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru