В российском городе нашли изъеденное собаками тело сторожа

В Красноярске возле баз у торгового комплекса «КрасТЭЦ» нашли тело сторожа, изъеденное собаками. Об этом сообщает издание NGS24. Точная причина смерти мужчины пока неизвестна.

Как рассказали изданию в Следственном комитете, 11 января один из арендаторов обнаружил тело 58-летнего сторожа рядом с бытовкой. Он сообщил, что общался с мужчиной за несколько часов до этого, и добавил, что видел рядом стаю агрессивных собак. Ведомство назначило проверку.

По информации источников NGS24, знакомых с делом, сторож мог погибнуть от испуга и разрыва сердца. Он также страдал эпилепсией, мог упасть в судорогах, чем и привлек собак. Очевидцы рассказали, что не видели серьезных ран, которые могли стать причиной смерти.

31 декабря 2019 года сообщалось, что в Коми стая собак откопала тело россиянина без головы. Позднее погибшего опознала местная жительница, чей сожитель пропал в конце октября. Незадолго до исчезновения 43-летний мужчина плавал с приятелем на лодке. Когда бензин закончился, он вышел на берег, пошел до дома пешком, но так и не дошел. Тело находилось в 200 метрах от его жилища. Причину его смерти не удалось установить из-за гнилостных изменений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru