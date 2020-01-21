Последствия смертоносного шторма на популярном курорте показали на видео

@TiempoExtremoMu / Twitter

Смертоносный шторм «Глория» обрушился на популярные курорты Испании. Местные жители и туристы показали последствия непогоды в Twitter.

На кадрах роликов запечатлены мощные волны, которые затапливают улицы и расположенные на берегу сооружения, гнущиеся от порывов ветра деревья, а также сломанные и разбросанные элементы построек и уличной мебели.

Как уточняет EuroNews, стихия затронула, в частности, Аликанте, Арагон, Каталонию, Мурсию, а также Балеарские острова в Средиземном море. Порывы ветра местами достигают 100 километров в час, а высота волн — пяти-семи метров. Вдобавок местами идут обильные снегопады.

В результате неблагоприятных погодных условий погибли по меньшей мере четыре человека. В стране для движения перекрыты многие крупные дороги, отменены десятки рейсов, закрыты для прохода судов порты Валенсии и Гандии. Местные власти просят жителей и гостей регион проявлять осторожность.

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