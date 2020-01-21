Российского туриста поймали с килограммом конопли

В Индии российского туриста поймали с килограммом наркотического вещества. Об этом пишет Outlook India.

Инцидент произошел в штате Химачал-Прадеш на севере страны. Представители правоохранительных органов на контрольно-пропускном пункте арестовали 38-летнего россиянина, который следовал из долины Куллу в Дели на частном автобусе.

Предположительно, задержание связано с провозом 1,3 килограмма наркотика чарас — индийской конопли с мощным галлюциногенным эффектом.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Согласно местному законодательству, россиянину может грозить штраф, лишение свободы на срок до полугода либо и то, и другое.

В январе 2018 года на тайском острове Пханган за торговлю наркотиками были арестованы женщина из России и мужчина с гражданством США. Задержанные признались, что осуществляли сбыт наркотиков туристам в развлекательных заведениях острова. У них было конфисковано 145 граммов экстази, 1,58 грамма кетамина и 3,78 грамма метамфетамина, гашиш, весы, пакеты и около 200 тысяч тайских бат (более 353 тысяч рублей).

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