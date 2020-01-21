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Мошенники оценили должность российского мэра в 10 миллионов рублей

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В Дагестане задержаны трое мужчин, «продававших» должность мэра одного из городов республики. Об этом во вторник, 21 января, сообщает «МВД Медиа».

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в полицию обратился гражданин, сообщивший, что его знакомый с двумя мужчинами предложили оказать содействие в назначении на пост мэра города. Они представились высокопоставленными лицами одной из силовых структур и оценили свои услуги в 10 миллионов рублей.

Сообщников задержали при передаче муляжа денежных средств. У них изъяли травматический пистолет, аэрозольное устройство в виде пистолета, а также удостоверение судьи Арбитражного третейского суда Ставропольского края. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее 21 января сообщалось, что заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей.

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