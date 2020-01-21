Украина отказалась помочь пострадавшим в авиакатастрофе в Казахстане гражданам

Власти Украины отказались оплатить перелет гражданам, пострадавшим в авиакатастрофе в Казахстане 27 декабря. На отсутствие помощи пожаловался один из пострадавших Юрий Сон, сообщает «Страна.ua».

Сон рассказал, что они с женой «отделались» переломами позвоночников. Двухнедельное лечение оплатило правительство Казахстана, в то время как присланный из Украины человек только сказал: «Если что, обращайтесь». Казахстанские власти прислали к пострадавшими лучшего специалиста, который поставил верный диагноз. Киев же направил «среднего специалиста», тот один раз контактировал с местными коллегами, после чего не отвечал на телефонные звонки и сообщения.

Кроме того, казахстанское правительство способствовало поиску вещей пострадавших среди развалин самолета. «От нашего не получили ничего, кроме списка кипы бумаг для получение помощи», — отметил Юрий.

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По словам пассажира, они с женой лишь просили помочь им вернуться на родину. Перелет «в лежачем положении» на двоих стоит 12 000 долларов, авиакомпания Air Astana пошла навстречу и предоставила скидку в 50 процентов на перелет.

В департаменте консульской службы МИД Украины заявили, что, находясь в чужой стране, граждане должны доказать неспособность оплатить перелет самим. Юрий Сон заявил, что единственный выход для их семьи — залезть в долги и потом выплачивать их, проходя реабилитацию после травм.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал на жилые дома при взлета из аэропорта Алма-Аты. Погибли 12 человек, пострадали 49. Основной причиной авиакатастрофы названо обледенение. Проверка показала, что перевозчику не хватало средств на запчасти.

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