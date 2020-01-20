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Владельцу упавшего в Казахстане самолета не хватало средств на запчасти

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Авиакомпании Bek Air, чей пассажирский самолет упал 27 декабря на жилые дома в Алма-Ате, не хватало средств на запчасти. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Проверка показала, что владелец лайнера не мог контролировать поддержание летной годности воздушного флота путем надлежащего учета. «Сведения технических журналов не соответствуют данным процесса переноса компонентов с одного воздушного судна на другое», — отметили в ведомстве.

У проверяющих возникли вопросы об учете наработки компонентов и регистрации часов эксплуатации. «Также это свидетельствует о неспособности Bek Air получать запасные части из-за недостатка финансирования или сложности получения запасных частей для старых самолетов», — пояснили в пресс-службе.

Были выявлены и другие нарушения, в том числе нехватка спасательных жилетов и противопожарной защиты грузовых отсеков. Сертификаты летной годности авиакомпании не будут восстановлены до их устранения.

Самолет Bek Air рухнул на жилые дома утром 27 декабря прошлого года во время взлета из аэропорта Алма-Аты. По данным МВД страны, 12 человек погибли и 49 пострадали. Основной причиной крушения в правительстве назвали обледенение.

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