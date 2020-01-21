Актера Виктора Ракова госпитализировали

В Москве госпитализировали российского актера театра и кино, певца Виктора Ракова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что народному артисту России вызвали скорую помощь из-за жалоб на плохое самочувствие. Врачи одной из столичных клиник диагностировали у него дыхательную недостаточность. Другие подробности состояния 57-летнего актера не приводятся.

Раков прославился в театральных кругах после исполнения ролей в таких спектаклях Ленкома, как: «Мудрец», «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Мистификация». Кроме того, он появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Убить дракона», «Убойная сила», «Сатисфакция», «Юнона и Авось», «Слушая тишину», «Девять неизвестных», «Живой», «Мастер и Маргарита» и «Три мушкетера».

9 января сообщалось о госпитализации актера Геннадия Юхтина. 87-летний народный артист России упал у себя дома и травмировал бедро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!