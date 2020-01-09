Актер из «Весны на Заречной улице» и «Неуловимых мстителей» попал в больницу

Советский и российский актер Геннадий Юхтин госпитализирован в Москве. Об этом в четверг, 9 января, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Отмечается, что 87-летний народный артист России упал у себя дома и травмировал бедро. Подробности произошедшего не раскрываются.

Юхтин снялся в таких фильмах, как «Весна на Заречной улице», «Алые паруса», «Неуловимые мстители», «Туманность Андромеды», «До свидания, мальчики!», «Сибириада», сыграл в экранизации «Братья Карамазовы» Ивана Пырьева и появился в сериалах «Каменская» и «Петербургские тайны».

8 января сообщалось, что сын сатирика Михаила Жванецкого Дмитрий попал в больницу после избиения в Москве. Мужчина вступил в конфликт с группой мужчин, обижавших девушку, ему травмировали ногу.

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