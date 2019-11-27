В «Гоголь-центре» обнаружили искалеченного сотрудника

Мужчина с тяжелыми травмами был обнаружен в здании «Гоголь-центра». Об этом в среду, 27 ноября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на полицию.

44-летнего сотрудника театра, который работает машинистом сцены, госпитализировали с «закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, множественными переломами ребер справа и ссадиной на правом ухе». Он попал в реанимацию и, по словам представителей Главного управления МВД России по Москве, пока что опросу не подлежит.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, подробности инцидента выясняются.

В мае 2017 года сообщалось, что в Москве неизвестные напали на заместителя заведующего художественно-постановочной части театра имени Вахтангова. У него похитили сумку, в которой находились часы и документы.

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