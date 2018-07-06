Муж пьяной подруги избил актрису «Закрытой школы»

Российскую актрису Евгению Осипову избили в московском дворе. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник в пятницу, 6 июля.

Отмечается, что артистка пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Она выпивала вместе с подругами, и за одной из них приехал супруг. Мужчине не понравилось состояние жены, и он якобы начал агрессивно вести себя. Когда Осипова вступилась за подругу, то получила от мужчины несколько ударов.

Артистка зафиксировала побои в травмпункте, врачи отправили ее в больницу. Осипова получила сотрясение мозга и несколько ссадин. В результате инцидента возбуждено дело об административном правонарушении.

32-летняя Осипова снялась в таких телесериалах, как «Доярка из Хацапетовки», «Рыжая», «Закрытая школа», «Седьмая руна» и «Карпов. Сезон третий», а также в фильмах «Реальный папа» и «Расплата за счастье». Актриса служит в Театре Сатиры.

Ранее в пятницу стало известно, что в центре Москвы водитель ночного автобуса избил актера Сергея Погосяна, снимавшегося в сериалах «Солдаты» и «Восьмидесятые».

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