НАТО по-новому «оголит» Россию

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk способен заглянуть внутрь России, передает Verdens Gang слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

В публикации норвежское издание рассказывает о том, что такие дроны по-новому «оголят» Россию — если ранее беспилотники совершали полеты в основном вблизи Крыма и Калининградской области, то в будущем подобные миссии могут совершаться и вдоль российско-норвежской границы.

Главное должностное лицо альянса напомнил, что RQ-4 Global Hawk способен отследить наземную ситуацию на дальности 200 километров. Столтенберг добавил, что НАТО закупило пять таких беспилотников, начало службы которых намечено на 2022 год. Генсек НАТО отметил, что у России и Китая подобной техники нет.

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В июне 2019 года один RQ-4 Global Hawk был сбит Ираном в районе Ормузского пролива. Еще один такой беспилотник был утерян в июне 2017 года в Калифорнии из-за сбоя в навигационной системе.

Высотный стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk способен развивать скорость до 800 километров в час и совершать полеты на высоте до 19,8 тысячи метров и на расстояние до 24,9 тысячи километров. Продолжительность нахождения аппарата в воздухе составляет 36 часов. Бортовое оборудование RQ-4 Global Hawk включает сенсоры высокой четкости, системы радиоэлектронной борьбы, ретрансляции сигналов и радиоэлектронной разведки.

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