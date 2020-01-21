На Украине предложили ввести тест на гражданство

Украинская актриса Ирма Витовская заявила о необходимости введения в стране теста на гражданство. Об этом она рассказала в интервью «Украинской правде».

По ее мнению, сдать экзамен на гражданство должны все, «от ярких патриотов и интеллектуалов до самых низов».

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В этот экзамен она предложила включить вопросы по украинской истории. В частности, является ли Голодомор неурожаем или осознанным геноцидом; был ли Польский поход РККА в 1939 году, по итогам которого Западная Украина вошла в состав УССР, оккупацией части другой страны или освобождением.

«Вот, собственно, на такие вопросы человек должен отвечать. Человек, который не прошел тесты, не имеет права вести стратегический бизнес: дороги, СМИ, заправки», — подчеркнула Витовская.

Голодомор — массовый голод, которым была охвачена территория Советского Союза, в том числе Украины, в 1931-1932 годах. Жертвами голода по всей стране считаются около восьми миллионов человек.

Польский поход РККА начался 17 сентября 1939-го после нападения на Польшу гитлеровской Германии 1 сентября того же года. По итогам этого похода в состав СССР вошли Западная Украина и Западная Белоруссия.

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