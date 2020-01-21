Россиянин попал под арест за отказ положить сумку в рентген-аппарат в метро

Митинский мировой суд приговорил к 48 часам ареста пассажира московского метро за отказ просвечивать вещи в рентген-аппарате на входе в метрополитен, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

В публикации сказано, что 33-летний россиянин не захотел класть на ленту интроскопа свою сумку, потому что в ней находилась еда, и он боялся, что рентген-лучи испортят ее. Он попытался пробежать через турникеты на станции «Волоколамская» и был задержан сотрудниками полиции.

В пресс-службе метро на инцидент отреагировали, сославшись на опубликованное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) исследование 30-летней давности. Согласно нему, рентгеновские лучи безопасны для продуктов питания. Там добавили, что человек не допускает к пользованию метрополитеном, если отказывается проходить досмотр.

В декабре 2018 года другого пассажира столичного метро оштрафовали на 20 тысяч рублей за нежелание просветить сумку в устройстве.

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