Появилось видео задержания женщины с ножом в московском метро

Россия 24 / YouTube

Камеры наблюдения в столичном метрополитене сняли момент задержания женщины, которая ударила ножом другую пассажирку и попыталась убежать. Видео появилось в YouTube-канале «России 24».

На кадрах мужчина в форме полиции преследует бегущего человека, останавливает его, валит на пол и удерживает. Вокруг них собирается толпа людей, некоторые посетители метро подходят к ним и что-то спрашивают.

Ранее в полиции сообщили, что задержание произвел курсант университета МВД. Задержанная устроила поножовщину в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» и попыталась скрыться. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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