Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине, после чего попыталась скрыться. Курсант бросился за злоумышленницей и задержал ее.

Пострадавшей при нападении понадобилась помощь медиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В октябре на станции метро «Савеловская» в Москве пьяный мужчина ударил ножом полицейского. Нападение произошло в подземном переходе метро. Сотрудник полиции был госпитализирован с проникающим ранением груди. Напавшего на него человека задержали, им оказался мужчина 1991 года рождения.

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