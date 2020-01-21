Бывших спецпредставителей США и ОБСЕ обвинили в поддержке Украины за деньги

Бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер и бывший спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Мартин Сайдик получали деньги за поддержку позиции Киева, заявил глава Общественной палаты самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Кофман. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Кофман обвинил Сайдика и Волкера в том, что они получали вознаграждение через лоббистские фонды и организации за безоговорочную поддержку Украины в Минском процессе.

«Мы понимаем, почему Сайдик позволяет себе откровенно становиться на сторону Украины, оправдывая украинские власти в вопросе невыполнения ими своих обязательств по минским соглашениям», — отметил глава Общественной палаты.

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По его словам, все это вызывает справедливый вопрос: может ли посредник считаться нейтральным и объективным, если одна из сторон конфликта зарабатывает его симпатии с помощью финансового вознаграждения. Кофман добавил, что с 2014 года Донецк видел от Киева лишь действия, направленные на срыв мирного диалога: антитеррористическую операцию, закон о реинтеграции, языковой закон.

20 января бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик назвал Россию одной из сторон конфликта в Донбассе.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть региона вышла из-под контроля Украины и провозгласила независимость. Это случилось после того, как в Киеве в результате антиправительственных акций был свергнут и бежал из страны президент Виктор Янукович. Украина обвиняет Россию в оккупации территорий Донбасса. Кремль отвергает обвинения.

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