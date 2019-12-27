США захотели ввести миротворцев в Донбасс

В Донбасс стоило бы ввести международных миротворцев в рамках возвращения Украине контроля над регионом. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью украинскому порталу ZN.UA.

В своих словах дипломат исходил из того, что в Донбассе присутствуют российские силы, которые должны оттуда уйти. Он отметил, что такой вариант уже обсуждался в украинском государстве, и его предшественник Курт Волкер работал, пытаясь этого добиться. Он указал на то что в Киеве недавно вновь захотели такого решения проблемы.

«Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом русских из Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним», — приводит издание слова Тейлора.

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Описывая возможную отправку миротворческой миссии, он отметил, что ее должен утвердить Совет Безопасности ООН, а международная общественность — профинансировать ее. «Посреди Европы продолжается вооруженный конфликт, и странам следует быть готовыми заплатить за то, чтобы его остановить», — заявил Тейлор.

Американец также подчеркнул, что хороших отношений России с ЕС и США не будет, пока «проблема Донбасса и Крыма» не будет разрешена.

14 декабря планы Киева ввести миротворцев в Донбасс прокомментировали в Совете Федерации: сенатор Алексей Пушков назвал их фантазиями и указал на то, что Россия не даст Совету Безопасности ООН одобрить такую меру.

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