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Российские политики высказались о планах Киева ввести миротворцев в Донбасс

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал желание властей Украины ввести миротворцев в Донбасс, он написал соответствующий пост на своей странице в Twitter.

Российский политик высказался о планах Киева ввести миротворцев ООН, назвав их фантазиями. Он добавил, что без согласия России в Совете безопасности ООН планы украинской стороны не состоятся. Пушков также написал, что Украина планирует ввести миротворцев вместо отвода войск от линии соприкосновения. По его словам, от Киева ждут шагов к миру.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также высказался на этот счет. Он рассказал телеканалу «360», что, если Украина обратится в ООН с просьбой ввести миротворческую миссию, это может привести к эскалации ситуации. Клинцевич назвал миссию профанацией и добавил, что от нее нет толка. По его мнению, после миссии «начнут эскалацию ситуации в Донбассе, зачистки и освобождение территорий от граждан Украины».

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков призвал Украину забыть о миротворческой миссии в Донбассе, а также о любых методах урегулирования конфликта, которые не относятся к минским соглашениям.

14 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев может снова задуматься о вводе миротворческого контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса. Пристайко отметил возможность этого в случае, если Украина поймет, что урегулировать конфликт на юго-востоке страны в рамках минских соглашений не удастся.

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