Барабанщик Aerosmith подал в суд на группу

Барабанщик Джоуи Крамер заявил, что члены группы Aerosmith несправедливо исключили его из состава перед вручением «Грэмми», и подал на музыкантов в суд. Об этом сообщает Rolling Stone.

В иске указано, что Крамер получил незначительные травмы весной 2019 года, из-за чего временно перестал участвовать в репетициях и концертах Aerosmith. По словам барабанщика, к осени он готов был вновь присоединиться к группе, однако ему отказали. Крамер отметил, что это противоречит условиям его контракта.

Отмечается, что из-за произошедшего Крамер не будет участвовать в выступлении коллектива на церемонии вручения премии «Грэмми» 27 января и в трибьют-шоу в честь Aerosmith. Барабанщик объяснил, что судится с группой не из-за денег, а из-за того, что его лишили возможности присутствовать на этих мероприятиях.

Представитель Aerosmith, комментируя обвинения Крамера, отметил, что барабанщик не готов присоединиться в группе из-за своего эмоционального и физического состояния.

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