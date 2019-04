Новое видео Трампа нарушило авторские права

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, которое нарушает авторские права. Об этом сообщает BuzzFeed.

Как передает издание, ролик, вероятнее всего, является частью новой кампании главы государства к выборам 2020 года. В нем кадры с известными представителями Демократической партии США — от предыдущего президента Барака Обамы до актрисы Рози О'Доннелл — были перемешаны с видео самого Трампа. При этом первые обычно были грустными, а Трамп — довольным.

Материалы по теме «Слава Богу-Императору!» ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа

Подпись к ролику повторяет слоган республиканца на выборах 2016-го: «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again). За три часа его посмотрели более миллиона человек, а затем он стал недоступен.

Пользователи сети практически сразу после публикации указали, что музыка в ролике — часть трека Why Do We Fall композитора Ханса Циммера, написанного для фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Представители кинокомпании Warner Bros. заявили, что использование композиции было несанкционированным, и они предпринимают необходимые действия для удаления видео из сети. В настоящий момент вместо видео появляется надпись «медиафайл заблокирован в связи с жалобой правообладателя».

Во время избирательной кампании 2016 года Трампа неоднократно уличали в использовании песен различных групп без их разрешения. В частности, в мае того года The Rolling Stones попросила не использовать ее песни. Трамп включал также шлягеры Элтона Джона, оперные произведения и композиции Адель, Queen, Aerosmith.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!