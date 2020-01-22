Россиянин тайно продал машину девушки ради денег на подарки ей и спиртное себе

Житель Рязани тайно продал машину своей девушки, чтобы дарить ей подарки и покупать себе спиртное. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Рязанской области.

Девушка обратилась в полицию, когда ей пришло уведомление о помещении на штрафстоянку автомобиля ВАЗ-2021, который достался ей в наследство и хранился в гараже. При этом при осмотре гаража следов взлома не обнаружили. Работники штрафстоянки рассказали, что ВАЗ-2021 поступил к ним после аварии. По документам владелицей была потерпевшая.

В ГИБДД полицейским рассказали, что автомобиль попал в ДТП, после которого его отвезли на штрафстоянку. Удалось выяснить, что новые владельцы автомобиля купили его у своего знакомого. Его задержали, похищенное изъяли. Выяснилось, что он забрал ключ от гаража, выкатил оттуда машину и отдал ее знакомым, после чего вернул ключ на место, надеясь, что пропажа не обнаружится.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»).

Ранее сообщалось, что предприниматель из башкирского города Стерлитамака спрятал 1,1 миллиона рублей в собачьей будке и позднее сообщил в полицию об их пропаже. Из-за новогодних праздников бизнесмен не сразу заметил их исчезновение. Он предположил, что их у него выкрали в период с 27 декабря по 10 января. Полицейские возбудили дело по статье 158 УК РФ.

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