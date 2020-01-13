Россиянин спрятал деньги в собачьей конуре и лишился миллиона рублей

Предприниматель из башкирского города Стерлитамака спрятал 1,1 миллиона рублей в собачьей будке и позднее сообщил в полицию об их пропаже, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на источник. Собеседник издания не уточнил, почему хозяин положил деньги именно в конуру.

Из-за новогодних праздников бизнесмен не сразу заметил их исчезновение. Он предположил, что их у него выкрали в период с 27 декабря по 10 января.

Полицейские возбудили дело о краже (статья 158 УК).

В сентябре в подмосковной Барвихе горничная украла у своего работодателя и его жены драгоценностей на 10 миллионов рублей и в тот же день уехала на родину якобы для оформления документов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!