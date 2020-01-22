США захотели помощи России для защиты от ядерной угрозы Китая

Постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что США хотят помощи России для вовлечения Китая в переговоры по контролю над ядерным вооружением. Об этом в среду, 22 января, сообщает Reuters.

«Ядерные запасы Китая, по нашим оценкам, удвоятся в течение следующих 10 лет, сейчас самое время провести эту трехстороннюю дискуссию», — сказал Вуд. Он добавил, что секретность китайских действий создает угрозу стратегической стабильности, защитой от которой и могут стать продвигаемые Вашингтоном переговоры.

Материалы по теме Жить станет веселее Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?

Ранее США заявляли, что вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией в том числе из-за бесконтрольно развивающейся ракетной программы Китая. Пекин, со своей стороны, неоднократно отказывался участвовать в переговорах по новой ядерной сделке с Россией и США, инициатором которой выступает американский президент Дональд Трамп. Отмечалось, что, по мнению американского лидера, контроль над вооружениями должен распространяться на Россию и Китай и «все [их] оружие, все боеголовки, все ракеты».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru