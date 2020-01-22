Задымление в салоне пассажирского самолета во время перелета попало на видео

В салоне пассажирского самолета авиакомпании Ryanair произошло задымление во время перелета. Случившееся попало на видео, запись была опубликована на YouTube.

На ролике видно, что в салоне воздушного судна стоит плотная пелена дыма, из-за которой не видно его носовой части, а по проходу между рядами разбросаны вещи. За кадром слышны крики пассажиров.

По данным портала WallStreet.ro, инцидент произошел во вторник, 21 января, на борту Boeing 737, следовавшего по маршруту из Бухареста в Лондон. Известно, что самолет вернулся в аэропорт почти сразу после взлета, так как члены экипажа заявили о задымлении. В результате произошедшего никто из 169 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Согласно предварительной информации, причиной инцидента могло стать попадание противообледенительной жидкости, которой обработали судно перед полетом, в систему кондиционирования.

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