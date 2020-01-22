Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов

Дональд Трамп разозлился из-за высылки 35 российских дипломатов президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года. Об этом говорится в книге «Очень стабильный гений» журналистов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг, передает ТАСС.

Журналисты пишут, что утром 29 декабря Трамп, недавно избранный президентом США, наслаждался игрой в гольф в компании своих помощников. Однако узнав из CNN о высылке российских дипломатов и закрытии двух российских объектов из-за подозрения в шпионаже, разозлился. «Трамп был раздражен, что администрация Обамы предприняла такой агрессивный выпад против России без консультаций с ним», — уточняется в книге.

Тогда будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн (в феврале 2018 года он ушел в отставку) в телефонном разговоре с послом России в США Сергеем Кисляком (покинул пост в 2017-м) просил не отвечать по принципу «око за око», пообещав пересмотреть или отменить эти санкции.

Ранее в январе сообщалось, что Трамп хотел встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до своей инаугурации. Он даже прервал разговор с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать, когда он может увидеть президента России. Журналисты также пишут, что после первой встречи с Путиным американский лидер объявил себя «экспертом по России».

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