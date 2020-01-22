Медведев поздравил новое правительство

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства с началом работы. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте».
Медведев пожелал всем членам кабинета министров эффективного решения важнейших задач, стоящих перед страной. Он также выразил благодарность бывшим коллегам за профессиональную работу «в весьма непростых условиях».
Ранее, 21 января, экс-премьер отписался в Instagram от аккаунта правительства.
Медведев вместе с правительством ушел в отставку 15 января. Новым премьер-министром назначен бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Медведев в свою очередь получил должность заместителя председателя Совета безопасности.
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