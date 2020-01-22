Откровенный наряд сестры Кардашьян высмеяли в сети

Младшую сестру телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлои высмеяли в сети за ее наряд на вечеринке. Об этом пишет Daily Mail.

35-летняя звезда телешоу «Семейство Кардашьян» посетила мероприятие в честь открытия магазина Abyss в Западном Голливуде 21 января. На опубликованных фотографиях она позирует в длинном серебряном платье с глубоким декольте без бюстгальтера и вырезом на ноге, доходящем до талии. На сайте бренда Abyss оно стоит 380 долларов (около 24 тысяч рублей).

Знаменитость дополнила образ клатчем в форме стопки купюр из разноцветного хрусталя, покрытого 24-каратным золотом. Он доступен к предзаказу на сайте бренда Judith Leiber за 5695 долларов (почти 354 тысячи рублей).

Пользователи сети раскритиковали сестру Кардашьян за ее внешний вид. «Я бы назвала наряд Хлои безвкусным, а не сногсшибательным. Она явно перестаралась», — написал один. «Ужасное облегающее платье на теле кентавра», — высказался другой. «Хлои выглядит прекрасно в этом платье, но торчащие соски все портят!» — возмутился третий.

В январе 2020 года американскую телезвезду Ким Кардашьян раскритиковали за ее неуместный наряд на баскетбольном матче. Она появилась в блестящем черном пуховике и винтажных брюках с змеиным принтом, а также серебристых сапогах на шпильке. Знаменитость наблюдала за игрой в темных зеркальных очках.

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